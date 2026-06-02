Zum Vorfall kam es laut Angaben der Carabinieri in der Nacht auf Sonntag.<BR \/><BR \/>Gegen 1 Uhr sprach eine junge Frau aus Leifers eine Streife an. Sie gab an, auf dem Heimweg von einem Unbekannten über mehr als 500 Meter verfolgt worden zu sein.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte trafen den Mann, einen 27-jährigen gambischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, in der Nähe an und führten eine Kontrolle durch. Dabei zeigte er sich sofort aggressiv, bedrohte die Beamten und leistete erheblichen Widerstand.<BR \/><BR \/>Nach einer kurzen Auseinandersetzung konnte er überwältigt und festgenommen werden. Zwei Carabinieri wurden dabei leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.