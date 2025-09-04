Der 59-Jährige wurde tot in seinem Bett aufgefunden. Im Haus befanden sich die Tochter des Paares und die Enkelin. Laut der Frau kam es zu einem Streit, bei dem sie ihren Mann zur Verteidigung niedergestochen habe. <BR \/><BR \/>Nachdem sie selbst durch Rapuanos Messerstiche verletzt worden sei, habe sie reagiert und den Mann getötet. Ihre Aussagen werden derzeit von der Staatsanwaltschaft Neapel geprüft. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Frau, die am Bauch verletzt war, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dann entlassen. Am Ende des Verhörs wurde sie wegen Mordes festgenommen. <BR \/><BR \/>„Lucia ist eine gute Frau. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß, dass ihr Mann in der Vergangenheit Probleme mit Drogen hatte, aber jetzt schien die Situation ruhig zu sein“, berichtete eine Nachbarin. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fall löste erneut Diskussion über Gewalt im familiären Umfeld aus. Zwischen 2012 und 1. August 2024 wurden insgesamt 2.110 Tötungen im Kreise der Familie registriert, das entspricht 43 Prozent der 4.912 Gesamtmorde in diesem Zeitraum. Während der Pandemie stieg der Anteil der Morde im familiären Umfeld auf einen Höchstwert von 53 Prozent.