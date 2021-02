Frau von Unbekannten in Innsbruck ausgeraubt

Eine 38-jährige Deutsche ist am späten Sonntagabend in Innsbruck am Innradweg auf Höhe der Aussichtsplattform Tiflisbrücke von 2 unbekannten Männern beraubt worden. Wie die Polizei berichtete, hielten die Täter die Deutsche gewaltsam fest und raubten ihr einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag.