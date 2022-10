Frau will Gleise überqueren und gerät unter Zug - tot

Es war gegen 9 Uhr am Vormittag als das Unglück passierte. Wie Augenzeugen berichten, war die Frau dabei die Gleise zu überqueren.

In diesem Moment fuhr ein Warenzug in den Bahnhof ein. Die 44-Jährige geriet unter den Zug uns starb an der Unfallstelle.



Die Bahnpolizei ermittelt.