Frau wird beim Einkaufen vom eigenen Auto überrollt und stirbt

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist eine Frau am Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Rheinberg tödlich verunglückt. Die 49-Jährige hatte am rechten Fahrbahnrand an einem Stand angehalten, um dort einzukaufen, wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilte.