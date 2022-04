Frauen aus Tauferer Ahrntal könnten bald aus Gefängnis entlassen werden

Im Raum steht der Verdacht auf Misshandlungen in der Familie. Besonders einem der beiden Kinder sei übel mitgespielt worden. Den Ermittlungen zufolge soll es über Tage und Nächte wiederholtem Schlafentzug ausgesetzt worden sein, zeitweise auch ohne Nahrung und Flüssigkeit. Es sei geweckt und so lange eingeschüchtert und immer wieder mit Fragen drangsaliert worden, bis es weinte.Es soll auch gezwungen worden sein, bis spät in die Nacht religiöse Litaneien zu singen. Eine der Verdächtigen soll das Kind geohrfeigt haben. Schließlich sei das Kind zu einem „Sühneritual“ gezwungen worden. Auch soll dem Kind immer wieder mit der Hölle gedroht worden sein, was es völlig verängstigt habe.Den Ermittlern liegen stundenlange Aufnahmen vor, die sie mit versteckten Kameras gemacht haben. Die Frauen sitzen seit ihrer Verhaftung im Gefängnis von Spini di Gardolo in vorbeugender Verwahrungshaft.Inzwischen haben sie erklärt, dass sie nicht der Gemeinschaft der „Neuchristen“ angehören, sondern sich nur Videos ihres Anführers, des „Schwertbischofs“, angesehen hätten.Wie berichtet, hatte Verteidiger Nicola Nettis noch im Jänner Kassationsbeschwerde gegen die Entscheidung des Freiheitsgerichtes eingelegt, wonach die 5 Frauen in U-Haft hinter Gittern bleiben müssen.Das Gericht befürchtete, dass die Frauen sich ansonsten anderen schwachen Personen nähern könnten. Auch sei im Hausarrest die Gefahr der Beweisverdunklung bzw. Beeinflussung von Zeugen nicht zu bannen.Da die Kassationsbeschwerde unmittelbar nach dem Nein des Freiheitsgerichtes eingereicht worden war, entscheiden die römischen Höchstrichter am 22. April aufgrund der damaligen Lage – als die Ermittlung noch im Gange war.Vor rund 3 Wochen hat die Staatsanwaltschaft diese aber abgeschlossen. Auch haben die 2 Kinder im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens ihre Aussagen gemacht, und sie sind außerhalb der Reichweite der Frauen gut untergebracht. Nicht zuletzt ist es Personen, die unter Hausarrest stehen, untersagt, nach außen zu kommunizieren.Aufgrund all dieser Argumente erwägt Verteidiger Nettis, auch vor dem U-Richter in Bozen die Entlassung der Frauen aus dem Gefängnis zu beantragen: Der U-Richter würde aufgrund der aktuellen Lage entscheiden.