<BR \/><b>„Frauen helfen Frauen“ ist seit 40 Jahren eine niederschwellige Anlaufstelle für Frauen. Wo liegen die größten Unterschiede in der Arbeit des Vereins zwischen damals und heute?<\/b><BR \/>Annette Toggenburg Andergassen: Der Verein war damals die erste und lange einzige Anlaufstelle für Frauen. Mittlerweile gibt es zum Glück viele, wenn auch nicht genug. Damals wurde das Engagement des Vereins von vielen nicht wohlwollend aufgenommen. Es war eine herausfordernde Zeit, der sich starke und gefestigte Frauen entgegengestellt haben. Und das war nicht leicht: Gerade von Männerseite hieß es oft, „die verziehen unsre Frauen“. Wer sich damals freiwillig im Verein engagiert hat, hat das meist nicht an die große Glocke gehängt, sondern nach außen möglichst unauffällig getan – aus Angst vor Anfeindungen. Das gibt es heute nicht mehr. Unsere Arbeit ist gesellschaftlich anerkannt – und jede von uns kann heute problemlos dazu stehen. <BR \/><BR \/><b>Was genau bietet der Verein?<\/b><BR \/>Toggenburg Andergassen: Wir bieten Frauen und Mädchen in Krisensituationen Aussprachemöglichkeiten, Information und Beratung, auch rechtlicher Art. Und bei Bedarf leiten wir auch gezielt an spezialisierte Einrichtungen weiter – beispielsweise, wenn Gewaltsituationen vorliegen. Aber zuallererst haben wir einfach ein offenes Ohr und hören zu – vorurteilsfrei. Oft ist der Rucksack schon ein wenig leichter, wenn man vertrauensvoll mit jemandem reden konnte. Im Jahr kommen wir – ziemlich konstant – auf 400 bis 600 Beratungen. <BR \/><BR \/><b>Haben sich die Themen und Probleme, mit denen die Frauen kommen, geändert?<\/b><BR \/>Toggenburg Andergassen: Im Grunde nicht. Es geht um Krisen in Partnerschaft bzw. Familie, um Armut, auch Altersarmut, und um Einsamkeit. Und auch das Thema Gewalt – in jeder seiner Formen – kommt immer wieder vor. Was sich darum herum geändert hat, sind im Wesentlichen zwei Dinge: Zum einen ist es heute nicht mehr verpönt, sich Hilfe zu holen. Wenn früher jemand zum Psychologen ging, zweifelte man rasch an seiner geistigen Gesundheit. Das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall. <BR \/><BR \/><b>Und das Zweite?<\/b><BR \/>Toggenburg Andergassen: Wir von „Frauen helfen Frauen“ selbst sind nicht professionell ausgebildet, sondern einfach Frauen mit Herz. Natürlich haben wir regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen, zu denen wir verpflichtet sind, aber keine spezifischen Ausbildungen. In der Praxis bedeutet das, bei schwierigen Fällen können wir die hilfesuchenden Frauen im Rahmen unserer Netzwerkarbeit an die richtige Stelle verweisen. Konkret etwa beim Thema Gewalt an das „Haus der geschützten Wohnungen“, das ursprünglich auch aus „Frauen helfen Frauen“ heraus entstanden ist und das erste Frauenhaus in ganz Italien war. Heute sind dies aber zwei – wenn auch eng verbundene – Organisationen. Bevor es all die verschiedenen professionellen Angebote gab, blieben auch schwierige Fälle beim Verein. <BR \/><BR \/><b>Gibt es von „Frauen helfen Frauen“ auch konkrete Hilfe?<\/b><BR \/>Toggenburg Andergassen: Ja, die gibt es auch. Beispielsweise in Form einer ersten – kostenlosen – Rechtsberatung durch eine Rechtsanwältin. In bestimmten Fällen können wir – dank der Spenden, die wir bekommen – auch finanzielle Hilfe bieten. Und wir haben eine kleine Kleiderkammer für Kinderbekleidung. <BR \/><BR \/><b>Zeichnet sich anhand der individuellen Probleme der Frauen auch ein Bild der strukturellen Probleme unserer Gesellschaft?<\/b><BR \/>Toggenburg Andergassen: Ja, das würde ich schon sagen. In vielen Fällen ist die individuelle Belastung der Frauen auch einem enormen finanziellen Druck geschuldet. Den spüren sicher auch Männer, aber durch einige Faktoren sind Frauen häufiger schlechter gestellt bzw. weniger abgesichert. Und sie leiden häufig unter der Mehrfachbelastung Arbeit, Kinder, Haushalt. Unsere Gesellschaft bietet zu wenig Entlastung.