Frauenhausdienste des Landes sind aktiv

Die Frauenhausdienste des Landes bieten bei Bedarf auch in der momentanen Phase telefonische Beratung für Frauen, die sich Gewaltsituationen ausgesetzt sehen. Frauen sind in der derzeit herrschenden gesundheitlichen Notlage noch isolierter, womöglich zu Hause in engem Kontakt mit dem Gewalttäter. Sie müssen wissen: Es gibt Möglichkeiten, Hilfe zu suchen und zu finden.Trotz des gesundheitlichen Notstands arbeiten die Mitarbeiterinnen dieser fachspezifischen Dienste nach wie vor mit den betroffenen Frauen und Kindern. Die Beratungsstellen für Frauen in Gewaltsituationen sind aufgrund des Ministeraldekretes persönlich nicht erreichbar, sehr wohl aber telefonisch. Frauen, die sich in einer Notsituation befinden, können die Frauenhausdienste unter mehreren Telefonnummern anrufen.Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Bozen: 800 276 433Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Meran: 800 014 008Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Brixen: 800 601 330Geschützte Wohnungen in Bozen: 800 892 828 (von Mo bis Fr von 8.00 bis 12.30 Uhr und von Mo bis Do von 13.30 bis 17.00 UhrBeratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Geschützte Wohnungen in Bruneck: 800 310 303 (Mo bis Fr von 8.30 bis 12.00 Uhr)

lpa/stol