„Wer eine gewalttätige Beziehung verlässt, braucht nicht nur Schutz, sondern auch eine Perspektive auf ein eigenständiges Leben“, schreibt das Netzwerk in einer Aussendung. Doch genau daran scheitere es für viele Frauen in Südtirol: Es fehle an leistbarem Wohnraum, wodurch der Ausstieg aus Gewaltverhältnissen erschwert und Gewalt auf struktureller Ebene weiter ausgeübt werde. <BR \/><BR \/>„Wohnen ist ein Menschenrecht und eine grundlegende Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftliche Unabhängigkeit und ein Leben ohne Gewalt“, so das Netzwerk. Fehle die Perspektive, auf dem Südtiroler Wohnungsmarkt eine eigene Wohnung zu finden, verlängere sich der Aufenthalt der Frauen und ihrer Kinder in den Schutzstrukturen. Dringend benötigte Schutzplätze blieben dadurch länger belegt und stehen anderen gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern nicht rechtzeitig zur Verfügung. <BR \/><BR \/>Zugleich steige das Risiko, dass Frauen aus Mangel an Alternativen in prekäre oder gewaltgeprägte Lebensverhältnisse zurückkehren. Einerseits würden somit Ausstiegsprozesse aus der Gewalt massiv erschwert und andererseits die Möglichkeiten von unmittelbaren Schutzmaßnahmen für Frauen und Kinder in akuten Notsituationen eingeschränkt.<BR \/><BR \/>Hohe Mietpreise, fehlende Wohnangebote und leerstehende Wohnungen erschwerten den Neuanfang auf dem Südtiroler Wohnungsmarkt zusätzlich. Besonders Frauen mit Migrationshintergrund seien bei der Wohnungssuche häufig mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. <BR \/><BR \/>„Die vom Land für zwei Jahre bereitgestellten Übergangswohnungen stellen sicherlich eine wichtige Brücke in ein eigenständiges <BR \/>Leben dar, lösen das Problem jedoch nicht, wenn anschließend weiterhin leistbarer Wohnraum fehlt“, schreibt das Netzwerk weiter.<h3>\r\nAuch Kinder leiden<\/h3>Auch für Kinder habe fehlender Wohnraum weitreichende Folgen. Wiederholte Wohnungswechsel unterbrechen Freundschaften, Schulbesuche und soziale Beziehungen. Nach oft jahrelangen Gewalterfahrungen bräuchten Kinder und ihre Mütter jedoch Stabilität, Verlässlichkeit und Zukunftsperspektiven. Dauerhafte <BR \/>Provisorien erschwerten die Verarbeitung des Erlebten und einen nachhaltigen Neubeginn.<BR \/><BR \/>„Solange betroffene Frauen zwischen befristeten Unterbringungen, sozialen Projekten und Wartelisten weitergereicht werden, wird Gewalt nicht überwunden, sondern verwaltet. Schutz vor Gewalt darf nicht an der Tür des Frauenhauses enden“, ist das Netzwerk überzeugt.<BR \/><BR \/>Die Bekämpfung der Gewalt sei daher auch eine Aufgabe der Wohnungs- und Gemeindepolitik. Das Netzwerk fordert Land, Gemeinden und Wohnbauakteure auf, leistbaren Wohnraum als zentralen Bestandteil eines wirksamen Gewaltschutzes anzuerkennen und konkrete Maßnahmen umzusetzen. Dazu zählen der Ausbau von Sozialwohnungen, ein erleichterter Zugang zu öffentlichem Wohnraum für gewaltbetroffene Frauen, kommunale Wohnkontingente, die Aktivierung leerstehender Wohnungen sowie Mietgarantien und Absicherungsmodelle für private Vermieterinnen und Vermieter.