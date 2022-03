Frauenleiche im Koffer transportiert – Prozess gegen Brüder

Gut 7 Monate später hat am Mittwoch vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen die Brüder begonnen. Die Anklage wirft den 27 und 23 Jahre alten Männern Mord aus niederen Beweggründen vor.Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Brüder die 34-Jährige am 13. Juli 2021 getötet haben. Nach dem Verschwinden der Frau – Mutter eines 14 Jahre alten Jungen und eines zehnjährigen Mädchens – gab es umfangreiche Ermittlungen, die schließlich nach Bayern führten. Am 3. August 2021 wurden die Brüder festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Verteidigung werden sie im Prozess von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen.Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt. Auch zum Prozessauftakt gab es ein großes Medieninteresse. Bevor er die Verhandlung jedoch eröffnete, bat der Vorsitzende Richter Thomas Groß um ein Innehalten für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine: „Frieden und Freiheit in der Welt sind das Wichtigste“, sagte er.Auch nach dem offiziellen Prozessauftakt kam es zunächst nicht zur Verlesung der Anklage. Nach einem Antrag der Verteidigung, die die Eignung des Dolmetschers für die afghanischen Angeklagten in Frage stellte, wurde die Verhandlung zunächst unterbrochen. Die Anwälte hatten schon vor dem Prozess angekündigt, dass weitere Anträge folgen sollten.Die getötete Frau und ihre Brüder waren vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Die 2 Kinder des Opfers sind als Nebenkläger im Prozess vertreten.Als ihr gesetzlicher Vertreter nahm am Mittwoch zum Prozessauftakt ihr Vater teil. Mit ihm war das Opfer als 16-Jährige verheiratet worden. Nach Gewaltvorfällen hatte sich die Frau von ihm getrennt und sich einem anderen Mann zugewandt.

apa