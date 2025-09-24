Ein bekannter Weinunternehmer aus Sardinien, Emanuele Ragnedda, ist am Mittwoch wegen Mordverdacht festgenommen worden. Er gestand, die 33-jährige Cinzia Pinna ermordet zu haben, die seit dem 11. September vermisst war. <BR \/><BR \/>Der 41-jährige Ragnedda gab an, dass sich die Leiche der Frau auf einem ihm gehörenden Grundstück, direkt neben seinem Wohnhaus, befinde. Dorto wurde sie dann von der Polizei gefunden. <BR \/><BR \/>Zuletzt war Cinzia Pinna in der Badeortschaft in Palau gesehen worden - in Begleitung von Ragnedda und einem 26-jährigen Mann aus Mailand, der der Leichenvernichtung verdächtigt ist. Die Carabinieri durchsuchten ein Bauernhaus in Palau, das in Ragneddas Besitz steht. <BR \/><BR \/>Der Unternehmer wurde von den Carabinieri in Zusammenarbeit mit der Küstenwache festgenommen, als er versuchte, per Boot zu fliehen. Seine Handys wurden sichergestellt. <BR \/><BR \/>Cinzia Pinna befand sich am Abend des 11. September in einem Lokal in Palau, gemeinsam Ragnedda. Ihr Mobiltelefon war in der Nacht bis 3:20 Uhr aktiv - im Bereich des Hafens. Seit jener Nacht ist ihr Smartphone spurlos verschwunden. Die Familie von Cinzia Pinna, Tochter von Gastronomen, hatte in den frühen Morgenstunden des 12. September eine Vermisstenanzeige erstattet. <BR \/><BR \/>Sofort wurden umfangreiche Suchaktionen gestartet - mit der Beteiligung zahlreicher Feuerwehrteams, freiwilliger Zivilschutzorganisationen und Carabinieri. Pinnas Schwester hatte zudem sofort Aufrufe in den sozialen Medien veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Ragnedda ist Erbe einer Familie mit einer langen Tradition im Weinbau. Sein Name ist insbesondere mit einem Produkt verbunden, das großes Aufsehen auf dem nationalen Markt erregt hat: der Vermentino Disco Volante Igt 2021, der zu einem Rekordpreis von 1.500 Euro pro Flasche verkauft wurde. Ragneddas Familie besitzt ein 70 Hektar großes Weinbaugebiet.