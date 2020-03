Frauenmord in Eppan: Obduktion soll Klarheit bringen

Über den Mord an der Betreiberin des „Bordeauxkellers“ in Eppan, Barbara Rauch (28), herrscht Trauer und Fassungslosigkeit in ganz Südtirol. Am heutigen Donnerstag beauftragt die Staatsanwaltschaft den Gutachter mit der Obduktion, berichtet das Tagblatt „Dolomiten“.