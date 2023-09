Nach dem tragischen Unglück nahe Turin war in Italien eine heiße Duskussion rund um die Kunstflugstaffel Frecce Tricolore entbrannt. Ein für den kommenden Montag geplanter Überflug über Bozen wurde zunächst abgesagt. Wie die Zeitung „Corriere dell'Alto Adige“ am heutigen Freitag berichtet, rudert man nun doch wieder zurück: Die Frecce sollen am Montag doch über Bozen fliegen, allerdings ohne Flugakrobatik. Bereits am Wochenende steigen die Frecce in den Himmel über dem Trentino auf.