Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass mit dem Winterfahrplan die Frecciarossa-Verbindung Bozen–Sibari eingestellt wird, da sich die Region Kalabrien, welche die Verbindung finanziert, für eine Verbindung nach Mailand und Turin anstelle jener nach Bozen entschieden hatte.<BR \/><BR \/> Das Land Südtirol prüfte daraufhin umgehend die Auswirkungen auf Südtirol. Eine ersatzlose Streichung der Sibari-Verbindung hätte gleichzeitig bedeutet, dass die wichtige Verbindung Bozen–Rom um 13.12 Uhr weggefallen wäre. Zwischen der morgendlichen Abfahrt um 7.12 Uhr und jener um 15.12 Uhr wäre damit eine Lücke von rund acht Stunden entstanden. Eine ähnliche Problematik hätte sich auch in der Gegenrichtung ergeben.<BR \/><BR \/>„Wir haben deshalb sofort das Gespräch mit Trenitalia gesucht. Diese Verbindung wird von den Fahrgästen stark nachgefragt und ist für ein attraktives Angebot Richtung Süden wichtig“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „In konstruktiven Gesprächen mit Trenitalia ist es gelungen, die Verbindung mit Rom zu erhalten.“<BR \/><BR \/>Somit verfügt Südtirol auch weiterhin über acht tägliche Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Rom, davon sechs mit Trenitalia und zwei mit Italo. Diese Verbindungen ermöglichen zudem mit nur einem Umstieg gute Anschlüsse zu zahlreichen weiteren Zielen in Süditalien. <BR \/><BR \/>„Unsere politische Vision ist klar: Die Bahn muss eine echte Alternative zum Auto sein. Dafür brauchen wir gute, regelmäßige und über den gesamten Tag verteilte Verbindungen“, unterstreicht Landesrat Alfreider. “Daran arbeiten wir gemeinsam mit den Eisenbahnunternehmen. Deshalb unterstützen wir derzeit auch das Kooperationsprojekt von Trenitalia, ÖBB und DB, mit dem das Angebot zwischen Italien und Deutschland durch Frecciarossa-Verbindungen nach München bereits ab Sommer 2027 ausgebaut werden soll.„