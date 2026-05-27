Feierlicher Einzug in die Kirche: Damit beginnt für ein Paar der „schönste Tag im Leben“. Schon seit mehreren Jahren sieht es mehr nach stillem Auszug aus der Kirche aus. Denn immer weniger Paare geben sich vor Priester und Altar das Jawort, sie bleiben lieber draußen – „Freie Trauungen“ an einem stimmungsvollen Ort und nach selbst gestricktem Ritual sind voll im Trend.<BR \/><BR \/>Für den bekannten Familien- und Eheseelsorger Toni Fiung ist das keine Überraschung. „In anderen Ländern war diese Entwicklung schon vor mehreren Jahren zu beobachten, jetzt ist diese neue Form auch bei uns angekommen“, sagt Fiung.<BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblatts“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315569_image" \/><\/div>