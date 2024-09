Freienfeld: Große Trauer um Oliver Saxl (12) aus Stilfes

„Schwer, in dieser Situation überhaupt Worte zu finden“

Das Unglück ereignete sich kurz nach 10 Uhr auf der Straße zwischen Freienfeld und Stilfes , und zwar beim Kreuzungsbereich vor der Autobahnbrücke, auf der Höhe der Sportzone.Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch von den Carabinieri untersucht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 12-jährige Oliver Saxl aus Stilfes mit seinem E-Bike auf dem Bliegerweg unterwegs. Von dort bog er in die Zufahrtsstraße Richtung Stilfes ein. Ersten Vermutungen zufolge könnte der Jugendliche übersehen haben, dass sich dort von Stilfes kommend ein Auto näherte.Weder der junge Radfahrer noch die Lenkerin des Pkw konnten rechtzeitig bremsen. Oliver Saxl prallte gegen das Auto und wurde über die Windschutzscheibe geschleudert. Der Bub blieb regungslos auf der Straße liegen. Sofort wurde über die Landesnotrufzentrale Alarm geschlagen.Der Notarzt und ein Team des Weißen Kreuzes Sterzing, die Freiwillige Feuerwehr Trens und die Carabinieri eilten an den Unfallort. Der Notarzt versuchte noch, das Leben des Buben zu retten, doch seine Verletzungen waren so schwer, dass alle Bemühungen vergebens waren. Oliver Saxl starb noch an der Unfallstelle.Die Fahrzeuginsassen, die Lenkerin und ihr Sohn, der mit dem verstorbenen Buben befreundet war, erlitten einen Schock. Sie wurden ins Krankenhaus von Sterzing gebracht.Oliver Saxl wäre im November 13 Jahre alt geworden, er hätte sein ganzes Leben noch vor sich gehabt. Der tragische Unfall hat gestern nicht nur in der Heimatgemeinde des Verstorbenen, sondern im ganzen Land große Betroffenheit ausgelöst. Die Menschen sind fassungslos über den viel zu frühen Tod von Oliver Saxl und voller Mitgefühl für seine Familie.„Es ist schwer, in dieser Situation überhaupt Worte zu finden“, sagte Bürgermeisterin Verena Überegger gestern Nachmittag. Das Unwetter im Juli sei ein schlimmes Ereignis gewesen (siehe Bericht auf Seite 24), „aber das ist eine Tragödie“. „Alle, die das Kind und seine Familie kennen, leiden mit und werden sicher ihr Möglichstes tun, um der Familie beizustehen“, meinte Überegger.