Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen laut Aussendung der Carabinieri die Anzeige einer Mutter aus Freienfeld: Ihr Kind war demnach im vergangenen Januar nach Schulschluss auf dem Heimweg. Aus einem weißen Lieferwagen ohne Firmenaufschrift heraus sprach offenbar ein Mann das Mädchen auf Italienisch und Deutsch an, bot ihm Süßigkeiten und Eis an – und versuchte schließlich, es offenbar auch am Arm festzuhalten,.<BR \/><BR \/>Im Zuge der verstärkten Kontrollen und Befragungen erfuhren die Carabinieri von Freienfeld von einem ähnlichen Vorfall, der sich wenige Tage zuvor bei Stilfes ereignet hatte: Zwei minderjährige Mädchen gaben an, von einem Mann angesprochen worden zu sein, der sich vor ihnen entblößt haben soll. In beiden Fällen stimmten die Personenbeschreibungen überein.<h3>\r\nPolizeibekannter Mann gerät ins Visier der Ermittler<\/h3>Die Ermittlungen konzentrierten sich rasch auf einen Paketzusteller, der regelmäßig im Wipptal unterwegs war. Die Überprüfung des Fahrzeugs und ein Abgleich der Polizeidatenbanken führten die Beamten schließlich zu einem in Südtirol ansässigen Mann. Er ist wegen ähnlicher Vorfälle bereits amtsbekannt.<BR \/><BR \/>Über eine Fotowiedererkennung erhärtete sich schließlich der Verdacht gegen ihn. Daraufhin wurde er unter Hausarrest gestellt.