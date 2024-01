Freienfeld: Wohngebäude in Flammen

Kurz nach halb 10 Uhr wurde Alarm geschlagen: Wohngebäude in der Fraktion Niederried in Freienfeld in Brand, lautete die Alarmierung. In der Folge rückten mehrere Feuerwehren von Freienfeld und Umgebung aus, um den Brand zu löschen.Ersten Informationen zufolge soll dabei auch eine Person mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus nach Sterzing gebracht worden sein.Der Einsatz ist noch im Gange. Die Feuerwehren von Stilfes, Stilfes Niederried, Mauls, Trens, Elzenbaum und Sterzing versuchen derzeit den Brand unter Kontrolle zu bringen.Im Einsatz steht auch das Weiße Kreuz Sterzing.