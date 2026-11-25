Grasmeijer starb bereits am 16. November. Angaben zur Todesursache machte ihre Familie nicht. Stattdessen erinnerte sie an die Sportlerin als „liebe, spontane, unternehmungslustige und starke Frau“.<BR \/><BR \/> Ihren ersten Weltrekord stellte Jeanine Grasmeijer 2013 im Alter von nur 20 Jahren auf. In der Disziplin „Free Immersion“ tauchte sie 90 Meter tief. Drei Jahre später holte sie sich die Bestmarke zurück und verbesserte sie auf 92 Meter. Dafür benötigte sie bei der DeepSea Challenge auf Bonaire drei Minuten und 46 Sekunden – ohne Flossen und ausschließlich mithilfe eines Seils.<BR \/><BR \/>Auch in anderen Disziplinen erzielte die Niederländerin Spitzenleistungen. Unter anderem hielt sie 2012 mehr als sechs Minuten die Luft an und legte mit einer Monoflosse 178 Meter unter Wasser zurück.<BR \/><BR \/>Später beendete Grasmeijer ihre Wettkampfkarriere und widmete sich unter anderem der Trainertätigkeit. Der internationale Freitauchverband AIDA würdigte sie nach ihrem Tod als Pionierin, die den Sport nachhaltig geprägt und ihr Wissen an andere weitergegeben habe.