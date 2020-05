Bergbauernhöfe in Südtirol: Dringend helfende Hände gesucht

Normalerweise sind auf dem Hof von Bauer Valentin Innerhofer, der früher selbst als freiwilliger Helfer tätig war, bereits ab April freiwillige Helfer im Einsatz. Doch durch die aktuelle Situation rund um das Coronavirus wurde dies verhindert. Innerhofer ist einer der zahlreichen Bauern, die deshalb nun auf freiwillige Helfer aus Südtirol angewiesen sind.Christian Dietzel, ein freiwilliger Helfer aus Deutschland, möchte weiterhin unterstützen. „Die Bauern sind auf die Hilfe von uns angewiesen.“, so Dietzel. Doch ob und wann die Einreise für ihn klappt, kann man derzeit noch nicht sagen. Vor dem 15. Juni ist mit Unterstützung aus dem Ausland nicht zu rechnen. Auch danach muss mit Absagen gerechnet werden.Der Verein „Freiwillige Arbeitseinsätze in Südtirol“ möchte hilfsbedürftige Bergbauern in schweren Zeiten bei der Suche nach freiwilligen Arbeitskräften unterstützen. „Es werden längere Gespräche mit den Freiwilligen geführt, um sicherzustellen, dass jeder freiwillige Helfer an den richtigen Hof kommt.“, sagt Obmann Georg Mayr.

stol