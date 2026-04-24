Die Sommerferien nahen in großen Schritten: Für viele Jugendliche sind dies die Wochen und Monate, wo erste Arbeitserfahrungen gesammelt werden. Möglich ist dies unter anderem mit einem Freiwilligen Ferieneinsatz bei einer öffentlichen oder privaten Körperschaft oder Organisation. <BR \/><BR \/>Unterstützung im Bereich der Freizeitgestaltung in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderungen, die Mitarbeit in einem Flüchtlingshaus, oder die Mithilfe im Weltladen – diese und viele weitere Tätigkeitsangebote stehen auch im Sommer 2026 zur Auswahl.<BR \/><BR \/>Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren können sich dafür nun direkt bei den teilnehmenden vier öffentlichen und 23 privaten Organisationen melden. Eine Übersicht der Anbieter und der Tätigkeiten ist im Landeswebportal abrufbar.<BR \/><BR \/>„Der Freiwillige Feriendienst kann für junge Menschen eine tolle Gelegenheit sein, Erfahrungen bei gemeinnützigen Organisationen zu sammeln und in den Bereichen gesundheitliche und soziale Fürsorge, entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung sowie Zivil- und Umweltschutz aktiv zu sein. Dabei ergeben sich für die Jugendlichen spannende und lehrreiche Momente, aber auch neue Bekanntschaften und Kontakte, die auch später hilfreich sein können“, ist Landesrätin Rosmarie Pamer überzeugt.<BR \/><BR \/>Der Ferieneinsatz wird für eine Dauer von 6, 7 oder 8 Wochen im Zeitraum vom 22. Juni bis 4. September geleistet, das wöchentliche Einsatzpensum beträgt 30 Stunden. Den Jugendlichen steht dafür auch eine Vergütung von 80 Euro pro Woche zu. Absolviert werden kann der Ferieneinsatz von allen 15 bis 19-Jährigen, die eine Oberschule oder eine Berufsschule in Südtirol besuchen. <BR \/><BR \/>Im Sommer 2025 nutzten 103 Jugendliche dieses Angebot: 13 von ihnen absolvierten den Freiwilligen Ferieneinsatz in einer öffentlichen Körperschaft, 90 bei einer privaten Organisation. 47 Jugendliche waren 6 Wochen im Einsatz, 17 Jugendliche für 7 Wochen und 39 Jugendliche haben 8 Wochen lang einen Ferieneinsatz geleistet.<BR \/><BR \/>Informationen zum Dienst sind im Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität (0471 416 543 oder <a href="mailto:freiwilligenwesen@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">freiwilligenwesen@provinz.bz.it<\/a>) erhältlich, Auskünfte zu den einzelnen Tätigkeiten gibt es direkt bei den Körperschaften und Organisationen.