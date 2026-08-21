„Wer nach Erreichen des Pensionsalters freiwillig weiterarbeiten möchte, sollte dafür attraktive und unbürokratische Rahmenbedingungen vorfinden. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass Landesrätin Amhof dieses Anliegen nun dort vorantreibt, wo die entscheidenden Zuständigkeiten liegen“, betont HGV-Präsident Klaus Berger in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Der HGV setzt sich seit Längerem für entsprechende Verbesserungen ein und hat dazu konkrete Vorschläge vorgelegt − von steuerlichen Begünstigungen über reduzierte Sozialbeiträge bis zur Vereinfachung der gelegentlichen Beschäftigungsform PrestO. Bereits im Frühjahr hatte der HGV den vom Landtagsabgeordneten Harald Stauder eingebrachten und vom Südtiroler Landtag angenommenen Begehrensantrag zur Förderung des freiwilligen Weiterarbeitens über das Pensionsalter hinaus ausdrücklich begrüßt.<BR \/><h3>\r\n„Vorstoß auf staatlicher Ebene ist nächster Schritt“<\/h3>„Der Vorstoß auf staatlicher Ebene ist der richtige nächste Schritt. Entscheidend ist nun, dass daraus konkrete Verbesserungen entstehen, die freiwilliges Weiterarbeiten im Pensionsalter attraktiver und einfacher machen. Davon profitieren die Betroffenen selbst, die Betriebe und letztlich der gesamte Arbeitsmarkt“, unterstreicht HGV-Direktor Raffael Mooswalder.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig betont der HGV, dass eine nachhaltige Fachkräftesicherung vor allem bei der jungen Generation ansetzen muss. Dazu braucht es gezielte Maßnahmen, angefangen bei einer stärkeren Berufsorientierung bereits in der Schulzeit über attraktive Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zu optimalen Rahmenbedingungen für den Berufseinstieg und langfristigen Perspektiven in Südtirol, heißt es abschließend in einer Presseaussendung des HGV.