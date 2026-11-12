<h3>\r\nWeniger Freizeit, mehr Bedürfnis nach Sicherheit<\/h3>Die Zufriedenheit mit der eigenen Freizeit hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich abgenommen. Waren 2016 noch 70 Prozent der Jugendlichen mit ihrer Freizeit zufrieden, sind es inzwischen nur noch 60 Prozent. Zugenommen hat vor allem die Unzufriedenheit darüber, zu viele Verpflichtungen zu haben und zu wenig Zeit für sich selbst zu finden: Dieser Anteil stieg von 20 auf 28 Prozent. 12 Prozent der Jugendlichen geben hingegen Langeweile als Grund für ihre Unzufriedenheit an.<BR \/><BR \/>Die Familie bleibt unterdessen ein wichtiger Bezugspunkt. 72 Prozent der Befragten beschreiben ihr Verhältnis zur Mutter als sehr gut, beim Vater sind es 59 Prozent. Beide Werte sind gegenüber 2021 unverändert. Auch die Mithilfe im Haushalt nimmt zu: 90 Prozent der Jugendlichen halten ihr eigenes Zimmer in Ordnung. 2016 waren es noch 82 Prozent.<BR \/>Auch bei den Erwartungen an eine Partnerschaft zeichnen sich Veränderungen ab. Die sexuelle Komponente verliert an Bedeutung, während Unterstützung und Geborgenheit wichtiger werden. Der Anteil der Jugendlichen, die in einer festen Beziehung leben, bleibt hingegen weitgehend unverändert.<BR \/><BR \/>Beim sogenannten Sexting, also dem Austausch von Nachrichten und Bildern mit sexuellem Inhalt, ist ein Rückgang zu verzeichnen. Der Anteil sank von 32 Prozent im Jahr 2021 auf 26 Prozent. Damit liegt er allerdings weiterhin über dem Wert von 2016 (22 Prozent).<h3>\r\nFake News werden zunehmend als Gefahr wahrgenommen<\/h3>Sechs von zehn Jugendlichen verbringen täglich mehr als zwei Stunden im Internet. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren vor allem die Wahrnehmung der Risiken verändert. Immer mehr junge Menschen sehen in der Informationsflut und in Fake News eine Gefahr: Der Anteil stieg von 55 Prozent im Jahr 2021 auf 61 Prozent im Jahr 2026.<BR \/>Andere Risiken werden dagegen seltener genannt. Cybermobbing wird inzwischen von 44 Prozent als Problem wahrgenommen, 2021 waren es noch 51 Prozent. Auch die Sorge um die Verletzung der Privatsphäre ist zurückgegangen – von 47 Prozent auf 41 Prozent. Die Aufmerksamkeit richtet sich damit stärker auf die Qualität und Verlässlichkeit der Informationen im Netz.<h3>\r\nHohe Lebenshaltungskosten und schwierige Wohnungssuche<\/h3>Die Verbundenheit mit Südtirol ist bei jungen Menschen weiterhin groß. 81 Prozent schätzen die Landschaft des Landes, und fast die Hälfte kann sich vorstellen, auch in Zukunft hier zu leben.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig blicken die Jugendlichen kritischer auf die Lebensbedingungen. Der Anteil jener, die in Südtirol keine besonderen Probleme erkennen, hat sich seit 2016 von 29 Prozent auf 14 Prozent halbiert. Besonders große Sorgen bereiten die hohen Lebenshaltungskosten, die 56 Prozent der Befragten nennen, sowie die Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden (52 Prozent).<BR \/><BR \/>Deutlich an Bedeutung verloren hat hingegen die Sorge um fehlende Arbeitsplätze. Während 2016 noch 23 Prozent diesen Punkt als Problem nannten, sind es inzwischen nur noch 12 Prozent.<h3>\r\nMehr Interesse an Politik, differenzierte Haltung zur Zuwanderung<\/h3>51 Prozent der Jugendlichen interessieren sich sehr oder ziemlich für Politik. Dabei stoßen internationale Ereignisse auf größeres Interesse als das politische Geschehen vor Ort.<BR \/><BR \/>Ein differenziertes Bild zeigt die Studie beim Thema Zuwanderung. Einerseits ist der Wunsch nach einer Begrenzung der Zuwanderung gewachsen: Der Anteil jener, die sich dafür aussprechen, stieg seit 2016 von 51 auf 63 Prozent.<BR \/><BR \/>Andererseits wächst auch die Zustimmung zu mehr Solidarität. Inzwischen sind 52 Prozent der Ansicht, dass Südtirol ein stärkeres Zeichen der Solidarität setzen könnte. 2016 lag dieser Anteil noch bei 36 Prozent.<BR \/>Zudem hat sich die Überzeugung, dass der Sozialstaat ohne den Beitrag der Zugewanderten nicht aufrechterhalten werden könnte, nahezu verdoppelt: von 24 Prozent im Jahr 2016 auf 45 Prozent im Jahr 2026.