Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Gemeinsam mit dem Bergrettungsdienst im Alpenverein, dem Soccorso Alpino CNSAS Trentino, dem Soccorso Alpino CNSAS Veneto sowie der Bergrettung Tirol hat die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung ein Video produziert, das noch einmal verdeutlichen soll, warum es in Zeiten der Coronakrise so wichtig ist, zu Hause zu bleiben und von jeglichen Freizeitaktivitäten in der Natur abzusehen.„Ein Unfall ist schnell passiert. Du glaubst es betrifft nur dich, doch dein Übermut lastet auch auf anderen“, heißt es in dem Video.„Die Prioritäten haben sich verschoben. Sei dir also bewusst: Freizeitunfälle haben derzeit keinen Platz. Schalte einen Gang zurück und leiste so deinen Beitrag.“Denn, so betonen die Rettungsorganisationen noch einmal: „Die Ressourcen werden woanders gebraucht.“

liz