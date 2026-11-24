„Mit der Wiederaufnahme der Prüfungen schaffen wir wieder eine konkrete Perspektive für all jene, die in Südtirol als Fremdenführer oder als Reiseleiter tätig werden möchten. Dafür haben wir die Prüfungsbestimmungen an die neuen staatlichen Vorgaben angepasst“, fasst Landesrat Walcher zusammen. Demnach wird die Berufsbefähigung künftig erst nach Bestehen aller drei Prüfungen erworben. Die neue technisch-praktische Prüfung überprüft berufliche Kompetenzen und Vermittlungsfähigkeit. „Für Fremdenführerinnen und Fremdenführer kommt Archäologie als Prüfungsfach hinzu. Geschichte, Kunstgeschichte, Landeskunde, Naturkunde, Tourismusgeographie und Tourismusrecht bleiben bestehen“, erklärt Walcher.<BR \/><BR \/>Auch die Bewertung ändert sich: Pro Prüfung sind höchstens 40 Punkte möglich, mindestens 25 Punkte sind zum Bestehen nötig. Nur wer diese Schwelle in der schriftlichen Prüfung erreicht, wird zur mündlichen und zur technisch-praktischen Prüfung zugelassen. Das einheitliche Punktesystem ersetzt das bisherige Notensystem.<BR \/><BR \/>Die schriftliche Prüfung umfasst künftig Multiple-Choice-Fragen und\/oder offene Fragen. Bislang waren 60 Multiple-Choice-Fragen oder höchstens 30 Kurzantwortfragen vorgesehen. Mündlich werden Kommunikationsfähigkeit, Fachkenntnisse und die Fähigkeit zur fachlichen Vertiefung bewertet.<BR \/><BR \/>In der technisch-praktischen Prüfung präsentieren Fremdenführer eine von der Prüfungskommission vorgegebene Sehenswürdigkeit auf Deutsch und Italienisch. Dabei berücksichtigen sie historische, kunsthistorische, archäologische und architektonische Aspekte. Reiseleiter stellen eine vorgegebene Reiseroute auf Deutsch, Italienisch und Englisch vor.