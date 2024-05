Freude, Gemeinschaft und Wertschätzung beim Dankesfest der Jungschar

Alexandra Felderer, 1. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols - Foto: © Katholische Jungschar/Daniela Tschöll

Gute Stimmung im Kloster Neustift

Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter aus St. Michael/Eppan und Girlan und alle anderen ließen sich das Essen schmecken. - Foto: © Katholische Jungschar/Daniela Tschöll

Die Gäste genossen den feinen Abend und tanzten zur Musik der Band „Wethings“. - Foto: © Katholische Jungschar/Daniela Tschöll

Alle 2 Jahre findet das Dankesfest für Gruppenleiter der Katholischen Jungschar Südtirols statt. Mit diesem Fest möchte sich die Jungschar bei allen Ehrenamtlichen für ihre Tätigkeit gebührend bedanken. 220 Jugendliche und Erwachsene aus dem ganzen Land folgten der Einladung der Jungschar nach Vahrn ins Kloster Neustift.Die Jungschar-Vorsitzende Alexandra Felderer unterstreicht die wertvolle Tätigkeit der Gruppenleiter: „Es freut uns sehr, dass so viele zum Dankesfest gekommen sind, um mit uns ihren Einsatz zu feiern. Unsere Ehrenamtlichen leisten vor Ort Großartiges! Sie organisieren für die Kinder regelmäßige Gruppenstunden, Proben fürs Ministrieren, Zelt- und Hüttenlager und viele andere Aktionen. Stunden über Stunden engagieren sie sich mit Begeisterung für den Verein und für die Kinder. Durch ihren Einsatz leisten sie einen wertvollen Mehrwert für die Gesellschaft. Für all das können wir uns nicht oft genug bedanken.“Um die 2000 Gruppenleiter sind in über 300 Ortsgruppen in Südtirol aktiv und betreuen dort die über 9000 Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten.Von der Begrüßung mit einer Besinnung bis in den späten Abend herrschte beim Dankesfest gute Stimmung. Die Gruppenleiter ließen sich kulinarisch vom Catering „TG Food and more“ und bei der Nachtisch-Challenge verwöhnen. „Die Gäste konnten sich im Vorfeld für die Nachtisch-Challenge anmelden und ein besonderes Dessert mitbringen.Die Jury und alle Gäste ließen sich die kreativen und leckeren Desserts schmecken. Gewonnen hat die Minigruppe Afers mit dem Nachtisch „Regenbogenminis“ und freute sich über den Klettergutschein“, erzählt Felderer. Die Gäste des Dankesfestes ließen den Abend beim Tanzen zur Musik von der Band „Wethings“, bei der Fotoecke und bei der Feuerschale ausklingen.Felderer denkt gern an den Abend zurück: „Die Feier war ein voller Erfolg. Alle hatten Spaß und feierten die Jungschar-Gemeinschaft. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, vor allem der Projektgruppe und allen Helferinnen und Helfern.“Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich beim Kloster Neustift und bei den Firmen Progress und Fischnaller für die Unterstützung. Ein Dank gilt auch dem Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die finanzielle Unterstützung im Laufe des Jahres.