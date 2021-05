hds: Freude über Lockerungen bei Maskenpflicht

„Für Genesene, Getestete und Geimpfte sind die FFP2-Masken nun nicht mehr verpflichtend. Das macht vielen Mitarbeitern im Handel und der Gastronomie den Arbeitsalltag leichter. Für sie war die FFP2-Maskenpflicht eine konstante Belastung - dank Corona-Pass und fleißigem Testen haben wir die Infektionszahlen nun unter Kontrolle und können die Maskennutzung etwas lockern.“, unterstreicht hds-Präsident Philipp Moser.Mit der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 23 passt sich Südtirol weitgehend den von Rom vorgegebenen Lockerungen an – und geht in einigen Bereichen danke Corona-Pass noch weiter: Südtirols Fitnesscenter, die seit 26. Oktober keine Kunden mehr empfangen durften, können jetzt mit Montag, 24. Mai wieder öffnen.Nachdem die Tätigkeit in Südtirol an das regelmäßige Testen mit Corona-Pass gebunden bleibt, können unsere Fitnesscenter mehr Sportbegeisterte willkommen heißen als im restlichen Staatsgebiet. „Insgesamt ist die Verordnung sehr zu begrüßen“, zollt Moser der Landesregierung Anerkennung.

stol