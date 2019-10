Freunde nehmen mit Video Abschied von totem Kumpel

„Andrea, beschütze uns!“ Diese und andere Botschaften haben die Freunde des verstorbenen Motorradfahrers Andrea Donola sowohl auf Zettelchen an der Unglücksstelle in Frangart als auch im Video hinterlassen, in Erinnerung an ihren Kumpel.





Erstellt haben das Video, das einige Ausflüge und andere fröhliche Momente von Andrea und seinen Freunden zeigt, von Federico Zampieri und Samuel Kind. Die Beiden haben das Video auch der Tageszeitung „Anto Adige“ zur Verfügung gestellt.

ds