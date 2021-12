Freundin stürzt auf Skipiste – Snowboard-Dieb entlarvt

Auf den Bildern der Videoüberwachungskameras konnte die Skistreife der Staatspolizei das Bild des Täters identifizieren, eines jungen Mannes, dessen Gesicht durch eine Kapuze und eine Maske verdeckt war und der einen auffälligen orangefarbenen Skianzug trug.Etwa 2 Wochen später bemerkte dieselbe Polizeistreife bei der Kontrolle der Grünen Pässe an einer Seilbahn einen jungen Mann, der denselben Skianzug wie der Dieb trug, aber ein anderes Snowboard fuhr.Die Beamten folgten dem Verdächtigen auf der Piste. Dann stürzte seine Freundin. Die Beamten leisteten sofort Hilfe und konnten dabei den Verdächtigen identifizieren und der Mobilen Einsatzgruppe der Bozner Quästur melden.Die Ermittler konfrontierten den 22-jährigen Mann aus Ferrara in der Notaufnahme des Bozner Krankenhaus, in das seine Freundin eingeliefert worden war, mit den Tatsachen. Der junge Mann gab den Diebstahl zu. Er wurde angezeigt. Das Snowboard und die Bindungen, die er gestohlen hatte, gab er zurück.Weitere Untersuchungen sind im Gange, um herauszufinden, ob der „Urlauber-Dieb“ auch für andere Diebstähle verantwortlich ist.

