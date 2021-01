Freundin von Benno Neumair meldet sich mit Audiobotschaft zu Wort

In der Audionachricht erklärt die Freundin von Benno ihr Vorgehen bei den Ermittlungen. Die junge Frau hat bei der Hausdurchsuchung die Kleider nicht sofort dem RIS übergeben. „Ich möchte mich beim RIS und bei den Carabinieri dafür entschuldigen, dass ich nicht gleich die ganze Wahrheit gesagt habe“, sagt die Frau aus Auer in der Nachricht.Sie sei verunsichert gewesen, habe Angst gehabt und habe nicht gewusst, wie sie sich bei der Hausdurchsuchung verhalten solle. Erst danach habe sie erfahren, dass dabei ein Anwalt anwesend hätte sein dürfen.Die junge Frau wird nun von Anwalt Federico Fava vertreten. „Sie hatte Angst und ich glaube, das ist normal. Am Tag nach der Durchsuchung überlegte sie es sich anders und kam über eine Bekannte zu mir“, sagt er in der Sendung. Wie berichtet, wurde am gestrigen Mittwoch auch die Suche nach Spuren im mutmaßlichen Mordfall Laura Perselli und Peter Neumair entlang der Etschbrücke beim Safety Park wieder aufgenommen. Das Gebiet wurde dafür weiträumig abgesperrt.Perselli und Neumair sind seit nun 24 Tagen spurlos verschwunden. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, Benno Neumair könne seine Eltern getötet oder zumindest betäubt und dann auf der Höhe des Safety Parks von der Brücke in die Etsch geworfen haben. Auf dem Brückengeländer waren Blutspuren gefunden worden. Er ist weiterhin auf freiem Fuß, es gilt die Unschuldsvermutung.Am Mittwoch wurde ein weiterer Schicksalsschlag bekannt, der die Familie ereilt hat: Wie berichtet, ist die Mutter der vermissten Laura Perselli und Oma von Benno und Madé Neumair am Dienstagabend im Alter von 96 Jahren gestorben.

mal/uli/pho