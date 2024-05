Friaul: 3 junge Menschen von Fluss mitgerissen

Passanten schlagen Alarm

Nach starken Regenfällen seit den Morgenstunden stieg der Natisone im Laufe des Tages weiter an. Wieso sich die 3 jungen Menschen – 2 Frauen und ein Mann – an dem Fluss aufhielten, war zunächst nicht bekannt.Nach heftigen Unwettern kann dessen Pegelstand auch plötzlich ansteigen. Außerdem durchquert der Fluss Schluchten, in denen die Strömungsgeschwindigkeit rapide ansteigt. In der ganzen Region im Nordosten Italiens toben seit Donnerstag schwere Unwetter Passanten entdeckten die 3 im Wasser und schlugen Alarm, wie das Nachrichtenportal „RaiNews“ berichtete. Demnach warfen die Passanten Seile von einer Brücke, an denen sich die jungen Menschen aber nicht mehr festhalten konnten.Auf Videos in den sozialen Medien war auch zu sehen, wie sich die drei versuchten, aneinander festzuklammern, die Wucht der Wassermassen sie letztlich aber doch mitriss und sie in verschiedene Richtungen trieben.