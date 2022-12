Friaul: Betrunkener Geisterfahrer von Polizei gestoppt

Ein Villacher war 16 Kilometer weit als Geisterfahrer auf der Autobahn A23 in Friaul zwischen Ugovizza und Carnia unterwegs. Er durchquerte 5 Tunnel, bis ihn eine Polizeistreife stoppen konnte.Der österreichische Geisterfahrer wurde von der Polizei einem Alkoholtest unterzogen, der positiv ausfiel. Der Mann wurde angeklagt und wird eine Geldstrafe zahlen müssen. Der Strafrahmen beträgt zwischen 2670 und 10.700 Euro. Außerdem wurde ihm der Führerschein entzogen, wie friaulische Medien berichteten.Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagfrüh, als die Einsatzzentrale der Verkehrspolizei von Udine eine Meldung über ein Fahrzeug erhielt, das auf die A 23 in Friaul, die Kärnten mit Italien verbindet, falsch aufgefahren war. Sofort wurde der Verkehr an der Autobahnschranke von Ugovizza blockiert, sodass sich eine lange Schlange bildete. Einige Minuten später wurde der Mann von der Autobahnpolizei aufgehalten.Ein Alkoholtest ergab das Fünffache des gesetzlichen Grenzwertes.Der Mann war in stark alkoholisiertem Zustand. Auf seiner Geisterfahrt begegnete der betrunkene Autolenker auch mehreren anderen Autofahrern, die in der vorgegebenen Fahrtrichtung unterwegs waren. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.