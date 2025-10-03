Das Unglück passierte am heutigen Freitagmorgen am Monte Valinis in der Gemeinde Meduno bei Pordenone in der Region Friaul-Julisch Venetien. Der 46-jähriger Südtiroler Gleitschirmflieger stürzte kurz nach dem Start ab und verletzte sich dabei schwer. <BR \/><BR \/>Die regionale Einsatzzentrale alarmierte umgehend die Rettungskräfte: Bergretter der Station Maniago, ein Krankenwagen und der regionale Notarzthubschrauber eilten zum Unfallort. <BR \/><BR \/>Der Gleitschirmpilot wurde vor Ort vom medizinischen Team stabilisiert und dann mit der Winde geborgen.<BR \/><BR \/><BR \/>Anschließend wurde er ins Krankenhaus von Udine geflogen. Er soll sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden.