Der italienische Tierschutzverband Partito Animalista Italiano (PAI) hat die Forstbehörden und die Staatsanwaltschaft in Udine eingeschaltet und fordert Untersuchungen sowie eine verstärkte Überwachung des Gebiets. <BR \/><BR \/>Nach Angaben der Tierschützer soll die Zahl der Murmeltiere auf dem Montasio-Plateau innerhalb eines Jahres deutlich zurückgegangen sein. <BR \/><BR \/>Als möglichen Grund nennt die Organisation systematische Wilderei. Sollten sich die Hinweise bestätigen, wäre dies ein schwerwiegender Eingriff in die dortige Tierwelt, erklärte die regionale Sprecherin Irene Giurovich gegenüber Medien.