„Morgen ist es zu spät“ – „Fridays for Future“ fordert Verabschiedung des Klimaplans

Unter dem Motto „Morgen ist zu spät“ sind am Freitag die mittlerweile zwölften weltweiten Klimademos von „Fridays For Future“ (FFF) gestartet. Auch in Bozen zogen die Klimaschützer durch die Stadt. - Video: stol

Gestartet ist der Protest in Bozen am Vormittag am Siegesplatz. In Südtirol fordert „Fridays for Future“ vor allem die umgehende Verabschiedung und Umsetzung des Klimaplans der Landesregierung.