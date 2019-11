Fridays for Future: Morgen wird wieder gestreikt

„ 2 Monate sind bereits seit dem letzten „Global Strike“ vergangen. Wie die Zeit vergangen ist, so haben uns auch die warmen Sonnentage verlassen und den extremen und unvorhersehbaren Wetterereignissen der letzten Wochen platz gemacht. Diese Ereignisse haben wieder einmal gezeigt, dass der Klimawandel schon längst eingetreten ist und keine Erfindung von Schülern und Schülerinnen ist, um eine Entschuldigung zu haben, die Schule zu schwänzen.Wir stehen vor einer Zeit, die von einem tiefgreifenden Klimawandel charakterisiert sein wird, der das Ende vieler Tier und Pflanzenarten bedeuten wird und der niemanden in die Augen schauen wird, wenn wir nicht jetzt handeln und eine wirtschaftliche und soziale Wende einleiten. Diese Wende betrifft uns alle.Das was junge und erwachsene Menschen auf der ganzen Welt verlangen, wenn sie auf die Straße gehen, ist eine Zukunft! Sie verlangen diese laut, mit einer Stimme, mit der Stimme der Vernunft„, so die Bewegung.



Treffpunkt ist am Freitag um 11 Uhr vor dem Stadttheater Bozen am Verdi Platz.





IT IS FINALLY TIME AGAIN📢⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Scendiamo in piazza!Wir gehen auf die Straße!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇩🇪Am Freitag, 29.... Pubblicato da Fridays For Future - Southtyrol su Venerdì 22 novembre 2019

Der Aktion zugrunde liegt eine Kette an friedlichen Schülerprotesten, begonnen in Nordeuropa und ausgehend von der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg, bei denen Schüler auf die Problematiken des Klimawandels hinweisen wollen.

stol