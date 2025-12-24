Gemeinsam mit Landesfeuerwehrkurat Reinald Romaner nahmen Jugendfeuerwehrleute, ihre Betreuer sowie Feuerwehrfunktionäre an der stimmungsvollen Feier teil. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254315_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Friedenslicht wird anschließend von den Jugendgruppen in ihre Dörfer getragen und dort weitergegeben. Auch heuer sammeln die Jugendfeuerwehren im Rahmen der Friedenslichtverteilung Spenden für „Südtirol hilft“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254318_image" \/><\/div>\r\n