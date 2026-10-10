„Ich freue mich für eine ehemalige Kollegin am Internationalen Strafgerichtshof“, erklärte der Bozner. Die Entscheidung des Nobelkomitees sei ein Zeichen, das sich deutlich von den Entwicklungen am IStGH in den vergangenen Monaten abhebe. <BR \/><BR \/>Tarfusser verwies auf die aktuelle geopolitische Lage und die Spannungen zwischen internationalen Institutionen und den Großmächten. „In einem Umfeld, in dem die Großmächte dem Multilateralismus den Rücken kehren, ist die Entscheidung des Osloer Komitees für mich ein ausgezeichnetes Signal“, sagte der ehemalige Richter am Haager Gerichtshof. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370871_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die 85-jährige Südafrikanerin Navanethem „Navi“ Pillay hatte am Freitag den Nobelpreis erhalten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/friedensnobelpreis-fuer-suedafrikanerin-navanethem-pillay" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>.