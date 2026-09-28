Geplant sind unter anderem vier neue Gräberfelder mit insgesamt 165 Familiengräbern und rund 80 Einzelgräbern.<BR \/><BR \/>Bereits in der vergangenen Amtsperiode hatte die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Friedhofs in Auftrag gegeben. Anlass dafür war eine Erhebung aus dem Jahr 2023, die einen erheblichen Mangel an verfügbaren Grabstätten aufgezeigt hatte. <BR \/><BR \/>Seither hat sich die Situation weiter zugespitzt: „Es gibt derzeit keine freien Urnengräber mehr, nur noch zwölf Einzelgräber und sechs Familiengräber. Wir wollen unseren Verstorbenen auch nach ihrem Tod einen würdevollen Platz auf dem Friedhof bieten, ohne dass die Angehörigen befürchten müssen, dass die Gräber nach einer bestimmten Zeit für andere Platz machen müssen, wie es in anderen Gemeinden der Fall ist. Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, den Friedhof zu erweitern“, sagt Magdalena Perwanger, die zuständige Gemeindereferentin für öffentliche Arbeiten in Eppan.<BR \/><BR \/>Die Erweiterung soll gemäß dem Projektleitdokument auf der öffentlichen Grünfläche nördlich des bestehenden Friedhofs erfolgen. Geplant sind vier neue Gräberfelder mit insgesamt 165 Familiengräbern und rund 80 Einzelgräbern. Darüber hinaus sind entlang der nördlichen Friedhofsmauer 20 Mauergräber vorgesehen. <BR \/><BR \/>An der östlichen Friedhofsmauer soll laut Arch. Lukas Burgauner eine neue Urnenwand mit 400 Urnennischen entstehen. Unter den erweiterten Arkaden könnten zudem zehn weitere Familiengräber Platz finden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365591_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„St. Michael ist der einwohnerstärkste Ortsteil unserer Gemeinde und wächst stetig. Gemeinsam mit der Pfarrei haben wir die Situation geprüft und festgestellt, dass die Erweiterung dringend notwendig ist“, sagt Bürgermeister Lorenz Ebner, der neben seinen institutionellen Aufgaben auch für die Friedhöfe der Gemeinde zuständig ist: „Glücklicherweise können wir die Erweiterung auf einer öffentlichen Fläche realisieren. Dadurch sind keine Enteignungen notwendig, was die Umsetzung beschleunigt“, so Ebner.<BR \/><BR \/>Neben der Schaffung zusätzlicher Grabstätten wurde auch auf eine ansprechende architektonische Gestaltung geachtet. „Mit der Erweiterung nimmt der Friedhof die Form eines Kreuzes an und fügt sich harmonisch ins Dorfbild ein“, unterstreicht Perwanger.<BR \/><BR \/>Die endgültige Planung der Friedhofserweiterung soll noch im Laufe des Jahres 2026 ausgeschrieben und bis 2027 abgeschlossen werden. Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen. Es wird mit Baukosten von 2,5 Millionen Euro gerechnet.