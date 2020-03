Friedhofsbesuch von Bischof Muser

„Möge der auferstandene Herr allen Hoffnung und Mut schenken, damit sie die Kraft haben, diesen sehr traurigen Moment zu überwinden“, sagte der Bischof.Die Bischöfe haben an den Gräbern für die am Coronavirus Verstorbenen gebetet, aber auch für all diejenigen, von denen sich Familien und Freunden unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht in der gewohnten menschlichen und christlichen Art und Weise verabschieden können.Als Zeichen von Nähe, Begleitung und Hoffnung durch die Kirche in dieser schwierigen Zeit hat Bischof Muser beim Gräberbesuch am Bozner Stadtfriedhof für alle Gestorbenen gebetet: „Mit diesem Gebet hier auf dem größten Friedhof unseres Landes vertrauen wir alle kürzlich Gestorbenen der Barmherzigkeit des Vaters an und beten für alle Familien, die sich nicht von ihren Lieben verabschieden konnten. Möge der auferstandene Herr, den wir zu Ostern feiern werden, allen Hoffnung und Mut schenken, damit sie die Kraft haben, diesen sehr traurigen Moment zu überwinden.“

stol