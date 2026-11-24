Eine erfreuliche Nachricht für alle Krampus-Fans: Mehr als 5.000 Menschen verfolgten vergangenen Samstag den traditionellen Krampusumzug in Branzoll. Rund 600 Teilnehmer aus 34 Gruppen waren mit dabei. Für die Sicherheit sorgten unter anderem Carabinieri, Ortspolizei, Feuerwehrleute und zahlreiche Freiwillige.<BR \/><BR \/>Besonderes Augenmerk galt heuer den Fahrern der motorisierten Krampuswägen: Erstmals kontrollierten die Carabinieri gemeinsam mit der Ortspolizei systematisch ihre Fahrtüchtigkeit. Bei mehr als 35 Alkohol-Vortests gab es kein positives Ergebnis. Auch sonstige größere Zwischenfälle blieben aus. Die Veranstalter und Einsatzkräfte ziehen damit eine durchwegs positive Bilanz.