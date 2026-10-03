Der Landeskommandant der Carabinieri, Oberst Alessandro D’Errico, hat die drei neuen Kommandanten am Freitag in Bozen vorgestellt. Er bezeichnete sie als „hochqualifizierte neue Verstärkung“. „Alle drei haben trotz ihres jungen Alters bereits bemerkenswerte Erfahrungen gesammelt“, betonte der Landeskommandant. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit sollen die Präsenz vor Ort, die Prävention und Bekämpfung von Straftaten sowie die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern stehen.<BR \/><BR \/>Major Alessandro Bui hat seit 28. September seine neue Position in Bozen inne. Der 38-jährige Römer verfügt über langjährige Einsatzerfahrung, unter anderem in Kalabrien. Dort war er an bedeutenden Anti-Mafia-Ermittlungen beteiligt. Zuletzt leitete er vier Jahre lang die Kompanie in Cortina d'Ampezzo und war dort auch in die Sicherheitsplanung für die Olympischen Winterspiele 2026 eingebunden. „Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde meine ganze Energie dafür aufwenden“, betont er.<h3>\r\n„Andere Lebensrealitäten kennenlernen“<\/h3>Auch Hauptmann Matteo Colagrossi freut sich: „Das ist eine hervorragende Möglichkeit, um andere Lebensrealitäten kennenzulernen.“ Der 28-Jährige hat am 8. September das Kommando in der Carabinieri-Kompanie Bruneck übernommen. Er stammt ebenfalls aus der Region Latium und war zuletzt in Catania (Sizilien) tätig. Zuvor sammelte er Erfahrungen in Mailand und absolvierte unter anderem Ausbildungen in den Bereichen Militärpolizei, Lebensmittelsicherheit sowie Cybersicherheit und Datenschutz.<BR \/><BR \/>Hauptmann Andrea Flebus steht bereits seit 7. September an der Spitze der Carabinieri-Kompanie Sterzing. Der 29-jährige Römer war unter anderem als Zugskommandant und Ausbilder in Campobasso (Molise) sowie als Kommandant Einsatz- und Funkstreifeneinheit der Kompanie in Catanzaro (Kalabrien) tätig. Zwischen 2024 und 2025 führte er zudem vertretungsweise die gesamte Kompanie von Catanzaro. „Das Gebiet, in dem ich nun tätig bin, ist mit seiner Grenznähe besonders spannend. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe“, sagt er.