Frischgebackene Mutter stirbt kurz nach Geburt an Corona

Kristen McMullen wurde wegen ihres verschlimmerten Zustandes in das Krankenhaus in Melbourne eingeliefert: Im achten Monat schwanger und mit dem Coronavirus infiziert.Die 30-Jährige kämpfte mit einer Lungenentzündung und brachte am 27. Juli ihr kleines Mädchen Summer mit einem Notkaiserschnitt zur die Welt. Das Baby wurde eine Woche zu früh geboren.Sie und ihr Lebensgefährte Keith seien überglücklich gewesen, endlich ihr gemeinsames Kind zu sehen.„Es war ihr Traum, ein Baby und eine Familie zu haben. Keith ist die Liebe ihres Lebens“, berichtet Kristens Onkel James und ihre Tante Melissa Syverson ergänzt: „Kristen hielt sie für einen kurzen Moment im Arm. Es gibt 2 Bilder, auf denen sie Summer hält, dann musste sie auf die Intensivstation, weil es Komplikationen mit der Atmung gab“Kurz nachdem die frischgebackenen Mutter auf die Intensivstation gebracht wurde, schlossen die Ärzte sie an ein Beatmungsgerät. Am 6. August starb Kristen McMullen.„Wir dachten wirklich, da sie jung, voller Energie und völlig gesund war, dass sie durchkommen würde. Sie hat alles für das Baby getan und alles gegeben, um diese Krankheit zu bekämpfen. Leider hat die Krankheit gewonnen. Das ist absolut schrecklich“, sagen Melissa und James Syverson zum tragischen Tod ihrer Nichte.Kristens nun alleinerziehender Lebensgefährte Keith kümmert sich um das gemeinsame Kind Summer. Für ihn wurde ein Spendenkonto eingerichtet, um die medizinischen Kosten und die finanzielle Unterstützung zu decken. Ob Kristen McMullen zuvor geimpft wurde, teilte die Familie nicht mit.

