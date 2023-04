Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen! Dieser Leitspruch des bekannten Priesters Don Bosco steht für eine Grundhaltung im Leben. Es ist weit mehr als ein netter Satz, vielmehr Geisteshaltung und Orientierung für den Alltag. Und genau unter diesem Motto fand am 22. April 2023 in Schlanders auch die Tagung der Verwitweten und Alleinstehenden im KVW Bezirk Vinschgau statt. Als Referentin hatte der Ausschuss um Beatrix Matzohl Wwe. Niedermair die langjährige KVW-Frauenvertreterin Waltraud Prader Plaickner aus Vahrn geladen. Sie ging in ihrem Impulsreferat mit vielen praktischen Beispielen auf den Leitspruch ein und vermittelte Lebensweisheiten für mehr Frohsinn und Freude.Wie geht das konkret? Beispielsweise, indem man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun und damit, sich von seinen schweren Gedanken zu befreien. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag, so die Referentin. Jeder Mensch ist wertvoll und sollte sich selbst bei allem Einsatz für andere nicht vergessen. Nur so kann man Gutes tun, Leid teilen und sich mit den Mitmenschen freuen. Auch die Versöhnung gehört dazu, weniger um Geld sollte es im Miteinander gehen, sondern anderen Zeit zu schenken. Und schließlich sollte man jedes Getratsche sein lassen, stattdessen gut zu sich selbst sein und die eigenen Fähigkeiten entdecken.