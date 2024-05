Fronleichnam, 2. Juni: Prozession und Fest in Bozen

Gottesdienst und Prozession mit Bischof Muser

Fest und Erfahrungsaustausch im Pastoralzentrum

Glaubensaustausch im Pastoralzentrum

Der Begriff „Fronleichnam“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „vrone licham“ für „des Herren Leib“ ab. An Fronleichnam bezeugen die Katholiken ihren Glauben an die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie und die gewandelte Hostie wird in einer von einem Baldachin überdachten Monstranz (von lateinisch „monstrare“ – zeigen) durch die Straßen getragen. Die Fronleichnamsprozession ist die wichtigste Prozession des Kirchenjahres.Bischof Ivo Muser feiert das Fronleichnamsfest am kommenden Sonntag, 2. Juni 2024, im Bozner Dom mit einem zweisprachigen Festgottesdienst, der um 9 Uhr beginnt. Im Anschluss an den Gottesdienst zieht die Fronleichnamsprozession durch die Straßen und Gassen der Bozner Altstadt zum Waltherplatz und wieder zurück in den Dom.Nach dem Gottesdienst und der Prozession sind alle zu einem Fest am Domplatz vor dem Pastoralzentrum eingeladen. Diese Initiative wird von einer sprachgruppenübergreifenden Gruppe sowie mehreren Bozner Pfarreien organisiert und von der Diözese unterstützt. Ab 11.30 Uhr lädt die Alpini-Vereinigung zum Mittagessen ein.Bereits während des Essens wird es einige „fliegende“ Stände geben, an denen Menschen ihre Erfahrungen mit der Nächstenliebe im Licht ihres Glaubensweges teilen. Dazu gehören Menschen, die ehrenamtlich im Gefängnis mithelfen, bei der Caritas-Essensausgabe tätig sind, Kranke betreuen, Kinder unterrichten oder sich um Medikamente für Bedürftige kümmern.Ab 13.30 Uhr sind dann alle im Pastoralzentrum zu einem Glaubens-Erfahrungsaustausch eingeladen, bei dem es ebenfalls um das Thema der Nächstenliebe und liebevollen Zuwendung geht. Claudia, Paula und Fazila werden von ihren Erfahrungen mit der Nächstenliebe berichten, sowohl im Geben als auch im Empfangen. Sie werden sich unter anderem mit folgenden Fragen auseinandersetzen:Wann hast du in deinem Leben Nächstenliebe erfahren? Was hat sich in deinem Leben durch diese Erfahrung verändert? Wie kannst du deine Erfahrung mit Jesus in Verbindung bringen? In welcher Rolle hast du konkrete Akte der Nächstenliebe erlebt, bezeugt und weitergegeben?Gegen 15.30 Uhr wird Bischof Ivo Muser zum Abschluss des Erfahrungsaustausches sprechen.