Fronleichnam gehört zu den wichtigsten Festen des Kirchenjahres. Im Mittelpunkt steht die Eucharistie, in der die Kirche die Gegenwart Jesu Christi feiert. Nach dem Gottesdienst führt die Prozession am Sonntag durch die Straßen und Gassen der Bozner Altstadt zum Waltherplatz und wieder zurück zum Dom.<BR \/><BR \/><BR \/>Ein besonderes Zeichen wird heuer das Holzkreuz sein, das seit März im Bozner Dom als Erinnerungszeichen für Betroffene von sexualisierter Gewalt steht. Das von einem Betroffenen angefertigte Kreuz wird auch bei der Prozession von einem Betroffenen mitgetragen. Es steht für die Erinnerung an erlittenes Leid und für die Verpflichtung, hinzusehen, zuzuhören und Verantwortung zu übernehmen.<h3>\r\nFest vor dem Pastoralzentrum<\/h3>Nach Gottesdienst und Prozession sind alle zu einem Fest vor dem Pastoralzentrum eingeladen. Ab 11.30 Uhr lädt die Alpini-Vereinigung zum gemeinsamen Mittagessen ein. Ab 13.15 Uhr stehen im Pastoralzentrum Erfahrungsberichte zum Thema „Frieden“ im Mittelpunkt. Menschen unterschiedlicher Herkunft berichten von ihren Erlebnissen und ihrem Engagement für Versöhnung und friedliches Zusammenleben.