Frontal gegen Lkw: 76-Jähriger starb bei Crash in Zirl

Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Pkw in Zirl auf der Seefelder Straße in Richtung Seefeld, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen von einem 35-jährigen Deutschen gelenkten LKW-Zug prallte.Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der LKW-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert.