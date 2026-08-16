Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr nahe des Supermarkts Eurospin. <BR \/><BR \/>Ein Pkw geriet auf der regennassen Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. <BR \/><BR \/>Der Unfall endete verhältnismäßig glimpflich, drei Personen verletzten sich leicht. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins Brixner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Schrambach und die Carabinieri.