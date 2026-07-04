Der Unfall ereignete sich gegen Mitternacht zwischen Percha und Bruneck.<BR \/><BR \/>Zwei Autos prallten frontal zusammen. In einem der beiden Wagen befand sich eine vierköpfige einheimische Familie, die auf der Rückfahrt aus dem Urlaub war.<BR \/><BR \/>Eine Person wurde schwer verletzt, eine weitere leicht. Die schwer verletzte Person wurde ins Krankenhaus nach Bozen gebracht, die leicht verletzte nach Bruneck. Auch die beiden Kinder wurden zur Abklärung ins Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs, zwei Italiener, wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.<BR \/><BR \/>Auch ein drittes Fahrzeug war in den Unfall verwickelt. Die Insassen, ein Paar aus Tschechien, konnten ihre Fahrt jedoch unverletzt fortsetzen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Bruneck, die Freiwillige Feuerwehr Bruneck sowie die Carabinieri.