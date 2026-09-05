Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr kurz nach der Latscher Dorfeinfahrt nahe der Eni-Tankstelle. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge geriet ein Pkw aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Auch ein dritter Wagen war in den Unfall verwickelt. <BR \/><BR \/>Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehrere Personen verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Latsch und das Weiße Kreuz. Der Verkehr wurde während der Aufräumarbeiten durch das Dorf umgeleitet.